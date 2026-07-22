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Le magazine "50' Inside" fête ses 20 ans sur TF1 vendredi 24 juillet 2026 avec Isabelle Ithurburu et Nikos Aliagas Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 juillet 2026 89
Le magazine "50' Inside" fête ses 20 ans sur TF1 vendredi 24 juillet 2026 avec Isabelle Ithurburu et Nikos Aliagas

Vendredi 24 juillet 2026 à 21:10 sur TF1, Isabelle Ithurburu et Nikos Aliagas seront réunis pour fêter les 20 ans du magazine people "50' Inside".

Pour célébrer les 20 ans de "50' Inside", TF1 crée l'événement et vous propose une soirée exceptionnelle : "50' Inside : les 20 ans", aux côtés d'Isabelle Ithurburu, qui présente aujourd'hui l'émission et de Nikos Aliagas, son visage emblématique durant près de deux décennies.

Pendant toute la soirée, ils reviendront sur les 30 événements qui ont fait l’actualité des célébrités au cours des vingt dernières années : Mariages princiers, disparitions bouleversantes, phénomènes médiatiques, triomphes inattendus, séparations retentissantes, scandales planétaires ou encore destins extraordinaires…

Grâce aux archives de "50' Inside", à des images rares ou des séquences devenues cultes, revivez vingt années de passions, d'émotions et de fascination pour celles et ceux qui ont fait l'actualité et façonné l’époque !

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