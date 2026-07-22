Renaud Capuçon aux Chorégies d'Orange sur France 5 vendredi 24 juillet 2026

Vendredi 24 juillet 2026 à 21:00, France 5 diffusera le concert de Renaud Capuçon capté le 18 juillet dernier au théâtre antique d’Orange.

Après le succès rencontré l’an dernier, Renaud Capuçon revient avec un programme placé sous le signe du cinéma.

Accompagné pour l’occasion de l’Orchestre National de Cannes, dirigé par Duncan Ward, il nous entraînera au cœur des plus belles musiques de films, de Michel Legrand à Vladimir Cosma, en passant par Georges Delerue.

Imaginé pour toucher tous les publics, ce concert réunira des mélodies que chacun a déjà fredonnées et qui ont accompagné des scènes inoubliables de chefs-d’œuvre du 7ᵉ art.