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3 numéros de "La Roue de la Fortune célébrités" à revoir sur M6 lundi 27 juillet 2026, les participants

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 265
3 numéros de "La Roue de la Fortune célébrités" à revoir sur M6 lundi 27 juillet 2026, les participants

Lundi 27 juillet 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de revoir trois numéros du jeu "La Roue de la Fortune célébrités" présentés par Eric Antoine. Voici les peoples qui seront dans ces numéros.

Éric Antoine propose à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause ! Chaque candidat tentera de résoudre les énigmes pour accéder à la finale et récolter un maximum pour son association.

Comme les candidats de l’émission quotidienne, les célébrités devront aussi déjouer les facéties de la Roue et éviter les pièges comme la Banqueroute ou l’Échange pour espérer gagner leur partie et se hisser en finale.

21:10 La Roue de la Fortune célébrités, émission 4

Avec : Caroline Vigneaux, Roman Doduik, Issa Doumbia, Anne Roumanoff, Olivier Minne, Florian Gazan, Valérie Damidot, Laurent Maistret, Gwendal Marimoutou.

23:30 La Roue de la Fortune célébrités, émission 5

Avec : Michel Boujenah, Chantal Ladesou, Ilyes Djadel, Tibo InShape, Inès Vandamme, Lebouseuh, Gérard Jugnot, Charlotte Gabris, Élie Semoun.

02:05 La Roue de la Fortune célébrités, émission 3

Avec : Les Bodin's, Delphine Wespiser, Nikola Karabatic, Luka Karabatic, Juju Fitcats, François Berléand, Stéphane De Groodt, Florent Peyre.

Dernière modification le samedi, 25 juillet 2026 14:38
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