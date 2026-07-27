Le concert de Zaz aux Francofolies de la Rochelle diffusé sur France 4 mercredi 29 juillet 2026

Mercredi 29 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera le concert de Zaz capté le 10 juillet dernier lors de la 42ème édition des Francofolies de la Rochelle.

Avec sa voix unique et immédiatement reconnaissable, Zaz a su imposer un style entre chanson française, swing et énergie urbaine. Depuis le succès planétaire de Je veux, elle enchante le public avec des textes pleins de poésie, d’humour et de vie, portée par des mélodies qui font danser et rêver à la fois.

Artiste engagée et libre, Zaz navigue entre albums, tournées mondiales et collaborations inattendues, toujours avec cette capacité à créer une connexion immédiate avec son public.

Aux Francofolies, elle a offert un voyage musical intense, faisant résonner la ville entière grâce à sa voix et à son énergie.