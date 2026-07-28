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Le meilleur de la 600ème de "Taratata" à revoir sur France 2 jeudi 30 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 juillet 2026 323
Le meilleur de la 600ème de "Taratata" à revoir sur France 2 jeudi 30 juillet 2026

Jeudi 30 juillet 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir les meilleurs moments de la 600ème de "Taratata" dans laquelle Nagui a présenté, depuis le Zénith de Paris, un show XXL au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

Déjà 600 numéros ! Une longévité exceptionnelle pour une émission musicale, et toujours la même promesse : la musique jouée en live, dans toute son intensité. Depuis plus de 30 ans, Taratata a offert des milliers d’instants inoubliables, des rencontres inattendues et des performances mémorables.

Au fil des années, Nagui a tissé une relation unique avec les artistes : mélange de confiance, de complicité et de bonne humeur. Ce climat a permis à Taratata de rester un espace de liberté rare, où les artistes osent, se surprennent eux-mêmes et créent des moments qu’on ne voit nulle part ailleurs.

Des fidèles de l’émission sont venus accompagnés pour revisiter les plus belles chansons qui ont marqué l’histoire de l’émission, et des nouveaux ont fait leur entrée : Hugues Aufray, Mat Bastard, Axel Bauer, Bénabar, Patrick Bruel, Cali, Christine and the Queens, Claudio Capéo, Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Garou, Imany, Orchestral Manœuvres in the Dark, Ko Ko Mo, Kyo, Nolwenn Leroy, Clara Luciani, -M-, Marie-Flore, Marine, Ours, Matt Pokora, Marco Prince, Raphaël, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Sam Sauvage, Aliocha Schneider, Gauvain Sers, Solann, Alain Souchon, Pierre Souchon, Laurent Voulzy et ses fils Cliff, Julien, Nicolas, Quentin, Charlie Winston

Au programme : 2h30 de musique 100% live, près de 40 titres interprétés, des duos inédits, des trios qu’on n’oserait même pas imaginer, des reprises emblématiques, des surprises…

Jeudi soir, France 2 vous propose de revoir les meilleurs moments de cette soirée caritative.
Dernière modification le mardi, 28 juillet 2026 10:52
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