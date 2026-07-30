"Le grand jeu des années Club Dorothée" sur Gulli samedi 1er août 2026

Samedi 1er août 2026 à partir de 21:05, Gulli vous proposera de revoir deux numéros du "grand jeu des années Club Dorothée" avec Nicole Ferroni et Jacky.

Présenté par Nicole Ferroni et Jacky, qui nous livrera secrets et anecdotes, ce jeu sur l'univers des années 90 fait la part belle au "Club Dorothée" avec des jeux mythiques, des images cultes, des fous rires et, en plateau, des chansons inoubliables.

Dans chaque émission, deux équipes formées de trois candidats, dont deux personnalités, s'affronteront avec une série de questions sur ces années enchantées qui font désormais partie intégrante de la pop culture !

21:10 • Emission 5

Pour accompagner les deux candidats anonymes, Damien Sargue, Séverine Ferrer, Titoff et Anaïs Delva s'affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d'Or et faire gagner les associations : Des coccinelles rouges pour Thomas et Princesse Margot. L'incontournable acteur Tom Schacht viendra enflammer le plateau pour faire une belle surprise aux invités et aux téléspectateurs !

22:20 • Emission 6

Pour accompagner les deux candidats anonymes, Roman Doduik, Sarah Schwab, Paul El Kharrat et Rachel Legrain-Trapani s'affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d'Or et faire gagner les associations : Photo4Food et Le Rire Médecin. L'incontournable Christophe Rippert viendra enflammer le plateau avec son tube "Un amour de vacances" !