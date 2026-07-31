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La pièce "Le canard à l'orange" à revoir sur France 4 dimanche 2 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 juillet 2026 281
La pièce "Le canard à l'orange" à revoir sur France 4 dimanche 2 août 2026

Dimanche 2 août 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir la pièce “Le canard à l'orange” mise en scène par Nicolas Briançon et captée au Théâtre de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Liz et Hugh Preston mènent depuis quinze ans une vie sans ombre ni nuage - ce qu'on appelle communément "le bonheur". Mais cette tranquille harmonie a fini par provoquer une certaine lassitude, et par inciter l'un des époux à tromper l'autre - ce qu'on appelle franchement "l'adultère".

Liz avoue à Hugh, sa liaison avec un homme, avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.

Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère, au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end à la maison, afin de régler les questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu’elle juge incongrue.

Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa liaison avec John Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à Hugh à quel point son amant est mieux que lui.

Voici donc Liz Preston (Anne Charrier), Hugh Preston (Nicolas Briançon), John Brownlow (François Vincentelli), Patricia Forsyth, la secrétaire d'Hugh (Alice Dufour), Mme Gray, la gouvernante (Sophie Artur) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.

Dernière modification le vendredi, 31 juillet 2026 12:20
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