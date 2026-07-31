"Double jeu : joueur ou imposteur" un nouveau quiz présenté par Jarry, bientôt sur TF1

À découvrir prochainement sur TF1, "Double jeu : joueur ou imposteur ?" un quiz de culture générale dans lequel, pour la première fois, donner des mauvaises réponses fait gagner de l'argent !

Dans "Double jeu : joueur ou imposteur", 8 candidats anonymes vont tenter ensemble de faire grimper une cagnotte commune. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de répondre correctement à des questions de culture générale. Mais il y a un twist... parmi eux, se cache un imposteur qui va jouer secrètement contre le reste du groupe... car à chaque mauvaise réponse, c’est la cagnotte de l’imposteur qui augmente au détriment de celle du groupe !

Les joueurs auront donc une double mission : répondre correctement aux questions pour remporter de l'argent, mais aussi observer, enquêter et démasquer celui ou celle qui joue contre eux. Dans ce quiz, chaque réponse devient un indice, chaque hésitation peut semer le doute, et chaque erreur peut être suspecte... Illusionniste, championne d'échecs, joueuse de poker ou médium...Tous ont un sens de l’observation redoutable, capables de lire les autres autant que de se dissimuler eux-mêmes.

A travers plusieurs manches de questions, d'indices à décrypter et d'éliminations successives, l'imposteur devra tout faire pour rester incognito afin de remporter sa cagnotte. S'il est démasqué, les joueurs finalistes se partageront la cagnotte commune. Alors, saurez-vous repérer celui qui sabote le groupe ? Celui qui manipule les autres dans l'ombre ? Celui qui joue un double jeu ?

"Double jeu : joueur ou imposteur", c'est le premier quiz où il faut allier culture générale, stratégie et sens de l’observation !