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Marguerite à l'Hyper Weekend Festival diffusé sur France 4 mercredi 5 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 août 2026 221
Marguerite à l'Hyper Weekend Festival diffusé sur France 4 mercredi 5 août 2026

Mercredi 5 août 2026 à 21:00, France 4 vous propose de revivre la première création originale de Marguerite à l'Hyper Weekend Festival de Radio France.

Marguerite a proposé « Les Fées, les Meufs » : une carte blanche où elle partage son répertoire avec des artistes qu’elle admire.

Marguerite fait partie de cette génération qui a renouvelé l’image de la Star Academy en y amenant sa singularité : non pas une virtuosité vocale, mais une personnalité, un vécu, des convictions. Elle s’est imposée en interprétant Masculinity avec Lucky Love, en reprenant Corps d’Yseult, en refusant la dictature des injonctions au corps parfait et à la performance permanente.

Son titre Les filles les meufs, devenu un tube à sa sortie de l’émission, est moins un coming out qu’un hymne politique. Une chanson qui regarde les garçons « avec un sourire en coin », en leur suggérant de se libérer de leur masculinité imposée.

Pour enrichir cet univers, Marguerite s’est entourée sur scène d’artistes et musicien aussi talentueux que sensibles : Chloé Antoniotti, Lujipeka, FH, Alex Montembault, Moon, Camille Yembe, The Doug et Voyou.

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