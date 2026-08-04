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Laurent Gerra, l'anniversaire événement à revoir sur France 2 jeudi 6 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 143
Laurent Gerra, l'anniversaire événement à revoir sur France 2 jeudi 6 août 2026

Jeudi 6 août 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir l'émission qui a célébré en juin 2025 les 30 ans de carrière de Laurent Gerra depuis le prestigieux Théâtre Marigny.

Au fil de la soirée, des personnalités qu’il a imitées, taquinées ou admirées viennent célébrer cet anniversaire. Certaines lui ont même réservé des surprises, pour faire de ce moment une fête mémorable, ponctuée de rires et d’émotion.

Une soirée placée sous le signe de la complicité, de la tendresse et de l’humour, pour honorer comme il se doit l’un des artistes les plus populaires de sa génération !

Laurent Gerra est une figure incontournable de l’humour français, un imitateur hors pair et un observateur acéré de notre époque. Avec ses invités, nous allons célébrer plus de trois décennies de scène, de radio et de télévision. Ensemble, ils revisitent ses plus grands succès et ses imitations cultes, entre souvenirs marquants et clins d’œil irrésistibles à l’actualité.

Ses invités : Marc Lavoine, Lara Fabian, Carla Bruni, Enrico Macias, Bénabar, Dany Brillant, Michel Fugain, Jack Lang, Alex Vizorek, Philippe Caverivière, Virginie Lemoine, Benjamin Castaldi, Les Bodin’s, Nicoletta, Bernard Lavilliers
Dernière modification le mardi, 04 août 2026 10:13
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