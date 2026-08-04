recherche
Divertissements

"Cauchemar en cuisine" à Sarlat-la-Canéda jeudi 6 août 2026 sur M6 avec Philippe Etchebest

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 227
"Cauchemar en cuisine" à Sarlat-la-Canéda jeudi 6 août 2026 sur M6 avec Philippe Etchebest

Jeudi 6 août 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Sarlat-la-Canéda.

Dans ce numéro de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest se rend dans le Périgord noir, à Sarlat-la-Canéda en Dordogne, pour tenter d’aider Neetah et Rakesh.

Ce couple marié depuis 25 ans a repris il y a 2 ans un restaurant self-service qui demande rigueur et professionnalisme. Malheureusement, le chef va vite se rendre compte qu’aujourd’hui, c’est tout le contraire… Aucune organisation, aucune anticipation et de nombreuses lacunes ou erreurs : c’est la catastrophe !

Malgré tout, Philippe Etchebest va être profondément touché par cette famille : leur situation est tellement grave qu’ils sont à fleur de peau et que même leurs enfants en pâtissent.

Si le chef veut les aider, il va devoir trouver ce qui ne va pas dans cet établissement pour agir vite !

Dernière modification le mardi, 04 août 2026 11:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos&quot; sur RMC Découverte jeudi 6 août 2026

"Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos" sur RMC Découverte jeudi 6 août 2026

04 août 2026 - 11:57

Sur le même thème...

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 6 août 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 6 août 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

04 août 2026 - 11:49

A ne pas manquer...

&quot;Des trains pas comme les autres&quot; au Monténégro sur France 5 jeudi 6 août 2026

"Des trains pas comme les autres" au Monténégro sur France 5 jeudi 6 a…

04 août 2026 - 11:07 Documentaires

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...