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La 3ème édition de "L’Humour à la Plage" diffusée le 27 août 2026 sur TF1, les artistes présents Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 240
La 3ème édition de "L’Humour à la Plage" diffusée le 27 août 2026 sur TF1, les artistes présents

Après le succès des deux premières éditions, TF1 et Kev Adams vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée d’humour inédite et festive diffusée jeudi 27 août 2026 à 21:10.

Tourné face à la mer, dans l’écrin magique de la pinède Gould à Juan-les-Pins, "L’Humour à la Plage" revient sur TF1 pour une 3ᵉ édition encore plus ambitieuse : un grand show à ciel ouvert pour rire ensemble.

Une carte postale en guise de scène avec une ambiance unique

Imaginé comme une véritable fête de l’humour à ciel ouvert, sous les pins, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles, "L’Humour à la Plage" rassemble le temps d’un soir les plus grands noms de l’humour avec des duos inédits, des sketchs exclusifs, des impros, des happenings, des surprises… et une énergie communicative portée par un public survolté.

Une programmation exceptionnelle qui donne le sourire

Pour cette 3ᵉ édition, Kev Adams s’est entouré d’invités exceptionnels dont Jamel Debbouze, Jarry, Inès Reg, Samuel Bambi, Elodie Poux, Nino Arial … Et de nombreux invités-surprise que vous n’avez jamais vus sur la scène d’un gala d’humour dont Nikos Aliagas, Jean-Luc Reichmann et Laurent Ruquier.

Un spectacle familial, solaire et intergénérationnel !

Conçu pour rassembler toutes les générations, "L’Humour à la Plage" promet de faire du rire un moment de fête. Un show festif, solaire et populaire, à savourer ensemble.

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