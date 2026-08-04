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"Les tubes d'une vie", revivez les plus grands succès des années 80 & 90 sur W9 avec Laurence Boccolini Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 259
"Les tubes d'une vie", revivez les plus grands succès des années 80 & 90 sur W9 avec Laurence Boccolini

Laurence Boccolini et Fabien Lecœuvre vous donnent rendez-vous sur W9 mardi 25 août 2026 à 21:10 pour revivre les plus grands tubes des années 80 et 90 !

De nombreux artistes français et internationaux ont connu un immense succès grâce à un seul tube, vendu à des millions d'exemplaires.

Ces chansons ont traversé les générations. On les entend toujours à la radio, dans les soirées, les mariages et les fêtes. Elles s'invitent dans les bandes originales de films et de séries, illustrent des campagnes publicitaires, enflamment encore les salles de concert et cumulent des millions d'écoutes et de vues sur les plateformes.

Vous allez chanter et danser avec Yannick, Larusso, Ophélie Winter, Patrick Hernandez, Début de Soirée, Sabrina, Jean Schultheis, Zouk Machine, Partenaire Particulier, Lou Bega, Las Ketchup, Richard Sanderson, Berlin, Opus, Europe, Aqua, Technotronic, Corona ou encore Gala !

Vous découvrirez aussi les histoires étonnantes qui se cachent derrière ces chansons devenues cultes, qui ont marqué la vie de leurs interprètes… mais aussi la nôtre.

Dernière modification le mardi, 04 août 2026 17:15
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