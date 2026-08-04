"Solidarité incendies : le grand concert en direct" sur M6 jeudi 27 août 2026, les artistes présents

Julien Courbet, Élodie Gossuin et Éric Jean-Jean vous donnent rendez-vous sur M6 jeudi 27 août 2026 à 21:10 pour une grande soirée de solidarité destinée à venir en aide aux personnes impactées par les incendies.

Face aux incendies dévastateurs qu'a connus notre pays et en soutien aux victimes, M6 diffuse un concert live depuis l'Arkéa Arena de Bordeaux.

Cet événement 100 % solidaire réunit des grands noms de la chanson française : Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Superbus, Bénabar, Gaëtan Roussel, Axel Bauer, Gauvain Sers, Jeanne Mas, Julien Clerc, Natasha St-Pier et Noé Preszow...

Une soirée d'émotion et de générosité où l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation de France pour soutenir les sinistrés dans leur reconstruction.

Un élan de solidarité nationale face au drame humain !