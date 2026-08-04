"Solidarité incendies : le grand concert en direct" sur M6 jeudi 27 août 2026, les artistes présents

Face aux incendies dévastateurs qu'a connus notre pays et en soutien aux victimes, M6 diffuse un concert live depuis l'Arkéa Arena de Bordeaux.
Cet événement 100 % solidaire réunit des grands noms de la chanson française : Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Superbus, Bénabar, Gaëtan Roussel, Axel Bauer, Gauvain Sers, Jeanne Mas, Julien Clerc, Natasha St-Pier et Noé Preszow...
Une soirée d'émotion et de générosité où l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation de France pour soutenir les sinistrés dans leur reconstruction.
Un élan de solidarité nationale face au drame humain !