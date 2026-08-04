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Divertissements

Le concert "Corsu Mezu Mezu" au Vélodrome de Marseille diffusé le 28 août 2026 sur France 3 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 215
Le concert "Corsu Mezu Mezu" au Vélodrome de Marseille diffusé le 28 août 2026 sur France 3

Les plus belles voix corses débarquent à Marseille à l'occasion du concert évènement Corsu Mezu Mezu, un soir au Vélodrome avec Patrick Fiori, pour fêter les 10 ans de cette aventure.

Les artistes insulaires et les grandes voix du continent se retrouvent au stade Vélodrome pour un show hors norme avec 5 000 choristes.

Bien plus qu’un concert, c’est une soirée exceptionnelle sous le signe du partage et de l’émotion, une célébration de la culture corse.

Dans l’écrin du Stade Vélodrome de Marseille, les voix s’élèvent dans une puissance collective, populaire et festive.

Sur scène, une centaine d’artistes corses et continentaux, parmi lesquels : Patrick Fiori, Marc Lavoine, Florent Pagny, Canta U Populu Corsu, Francis Cabrel, L'Avvinta, Diana di l'Alba, Soprano, Voce Ventu, Suarina, Vianney, Eppò, Matt Pokora, Orizonte, Jenifer, Bénabar, Petru Santu Guelfucci, Claudio Capéo, Jean Menconi, Jean-Pierre Marcellesi, Nolwenn Leroy, Clément Albertini, Joyce Jonathan, Matteu di Meglio, Christophe Willem, Delia Lucia, Christophe Mondoloni, Laurent Bruschini, Francine Massiani, Jeremy Frérot, Diana Saliceti, Jean-Louis Aubert, Gianluca Cucciari, Joseph Pastinelli, Ycare, Régis Gomez, Santa, Mario Cappai, Chico & Les Gypsies, Anthony Geronimi, A Filetta, Dominique Barazza, Jérôme Ciosi, Chimène Badi, Il Cello, Sébastien Tramoni, Philippe Caviglioni, Levon Khozian, Jean Menconi, Alexandra Ferrandini.

Corsu Mezu Mezu, littéralement « Corse moitié-moitié », porte dans son titre le principe fondateur du projet : réunir des artistes corses et des artistes du continent autour du patrimoine musical insulaire.

Initié en 2015 par Patrick Fiori, le projet est né de la volonté de faire découvrir et transmettre les chants iconiques corses au-delà de l’île.

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