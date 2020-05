« Les secrets de la belle endormie » : voyage en terres confinées en juin sur France 3

A découvrir dans le courant du mois de juin sur France 3, le document « Les secrets de la belle endormie : voyage en terres confinées » réalisé par Vincent Dupouy.

Alors que la douceur du printemps s'installait, les plus célèbres lieux des villes françaises ont été désertés. Percutantes, uniques, insolites , des images sur les villes, rues et monuments de France vidés de leurs habitants durant cette période inédite du confinement.

Sur des images aériennes tournées partout en France, 15 invités nous murmurent les impressions de leur confinement de là où ils l’ont vécu.

Avec les participations de Jane Birkin à Brest en Bretagne, Laurent Voulzy au Mont Saint-Michel, Sonia Rolland en Bourgogne, Thomas Dutronc en Corse, Ariane Ascaride à Marseille, Alex Lutz à Strasbourg, Pierre Palmade à Bordeaux, Régine à Paris, Amel Bent à La Courneuve en Île-de-France, Bertrand Tavernier à Lyon, Laurent Gerra à Lanslebourg-Mont-Cenis en Auvergne-Rhône-Alpes, Line Renaud à Lille, Nicole Garcia à Nice, Stéphane Bern à Amboise en Centre-Val de Loire, Jeanne Cherhal à Nantes et Cali à Perpignan.



Des images d’une France « désertée » par l'homme qui révèlent des splendeurs oubliées de notre patrimoine et illustrent l’incroyable retour de la nature dans certaines zones habituellement très fréquentées. Ils pensaient tout connaitre de leur territoire et partagent pourtant leur étonnement et leurs incroyables découvertes.