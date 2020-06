“Science grand format” : Machu Picchu & Cité perdue de Teotihuacán, ce 4 juin sur France 5

Jeudi 4 juin à 21:05, France 5 vous proposera deux nouveaux numéro de “Science grand format” présentés par Mathieu Vidard. Cette semaine, direction le Machu Picchu et la cité perdue de Teotihuacán.

21:05 Machu Picchu, le secret des Incas

Le Machu Picchu est une ancienne cité abandonnée perdue dans les nuages et construite par les Incas. Des archéologues ont découvert ces vestiges énigmatiques il y a plus d’un siècle mais la véritable vocation de ce site est longtemps restée inconnue. Pour l'archéologue José Bastante, la réponse se trouve dans les ruines. Ces constructions, dans un état de conservation presque parfait, sont un condensé de la technologie inca. Selon les chercheurs le site aurait été un palais impérial, un centre d’échanges commerciaux et un temple destiné à indiquer les cycles sacrés du soleil.

Certains squelettes découverts au Machu Picchu présentent des déformations, comme des crânes curieusement allongés. Qui étaient-ils? Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que les Incas ne possédaient aucun système d’écriture, mais l'anthropologue Sabine Hyland commence à décoder des objets mystérieux composés de cordelettes et de noeuds. Le quipus se révèle être un système très sophistiqué qui consignait des informations comptables, biographiques et même des récits.

21:40 La cité perdue de Teotihuacán

Teotihuacán, au Mexique, est un des plus importants sites archéologiques d'Amérique. La cité vieille de plus de 2000 ans abrite l'une des plus grandes pyramides de la planète, ainsi que de nombreuses ruines de temples et d'habitations. Mais comment cette métropole, autrefois riche et prospère, a-t-elle pu être totalement abandonnée il y a 1300 ans ?

A l'aide de nouvelles technologies et de fouilles minutieuses, de nombreux archéologues tentent encore aujourd'hui d'en expliquer les mystères, et d'éclairer un passé sanglant fait de nombreux sacrifices humains.