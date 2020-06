“Regards de femmes” : « Les champs de la colère », raconté par Catherine Deneuve, ce soir sur France 2

Ce mercredi 24 juin à 22:55, France 2 vous proposera de découvir le premier film de sa collection documentaire de l'été “Regards de femmes” : « Les champs de la colère » de Anne Gintzburger, raconté par Catherine Deneuve.

Les foulards noirs sont un collectif d’agricultrices et femmes d’agriculteurs rassemblées pour éveiller les consciences sur la crise vécue par les paysans et leurs familles. En 2016, près de 400 d’entre eux se sont suicidés. Ces femmes « portent le noir en signe de deuil » d’une activité qui ne leur permet plus de vivre. Ce film, raconté par Catherine Deneuve retrace leur combat.

Les foulards noirs mènent un combat un peu fou. Agricultrices ou compagnes d’agriculteurs, elles vivent près de Bayeux, dans le Calvados, et battent la campagne pour faire entendre la voix d’un monde agricole en détresse.

Des exploitations laitières en faillite aux élevages bovins menacés en Normandie et en Bretagne, ces personnes engagent une course contre la montre pour résister à la crise qui détruit des exploitations et des familles.

A découvrir prochainement dans "Regards de femmes" dans les prochaines semaines :

"On nous appelait beurettes" de Bouchera Azzouz, "Ma vie en gros" de Marie-Christine Gambart, "Latifa, une femme dans la République" de Jarmila Buzkova, "Sexe sans consentement" de Delphine Dhilly et Blandine Grosjean, etc...