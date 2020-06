“Sur le front des animaux menacés” avec Hugo Clément, mardi 30 juin sur France 2 (vidéo)

Après “Sur le front des glaciers” diffusé en mars dernier sur France 2, découvrez “Sur le front des animaux menacés”, un nouveau document inédit raconté par Hugo Clément.

Nous vivons dans une époque qui a vu disparaître ces dernières années le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest, le dauphin d’eau douce de Chine, la grenouille Toughie ou l’oiseau Poo-Uli d’Hawaï sans que le monde ne s’en émeuve plus que cela. Plusieurs espèces animaux sauvages sont anéanties à la vitesse grand V.

En 40 ans, leur disparition atteint le chiffre effarant de 60 %, selon un rapport de WWF. Hugo Clément a voulu comprendre comment une espèce peut dans un avenir proche être totalement détruite et accompagner celles et ceux qui se battent pour sauver les tout derniers spécimens.

Le requin symbolise l’extinction tragique des espèces. Cet animal marin, l’un des plus vieux de la planète et grand prédateur indispensable à son éco-système, a vu sa population se réduire inexorablement. Victime de sa mauvaise réputation et surtout du trafic grandissant de ses ailerons.

Hugo Clément et son équipe ont mené de longues enquêtes sur le commerce international d’ailerons de requin en Amérique du Sud et en Espagne, sur celui tout aussi dramatiquement florissant du trafic d’écailles en Asie de pangolins braconnés en Afrique. Autres victimes du braconnage, les lynx de France. L'équipe a passé plusieurs semaines dans le Jura pour comprendre les raisons des menaces qui pèsent sur eux.

Des rencontres avec des citoyens mobilisés redonnent espoir. Les esturgeons européens sont sauvés grâce à la fécondation in vitro. Les derniers macareux sont préservés car une île bretonne est interdite aux hommes. Un lynx blessé retrouve son autonomie grâce au travail acharné de combattants et d’un prothésiste dentaire jurassiens. Les requins, en danger critique d’extinction du Costa Rica, peuvent enfin nager en toute tranquillité dans une réserve. Partout, des citoyens se lèvent ! Hugo Clément et son équipe ont suivi une militante française qui se bat contre la vente des compléments alimentaires contenant du requin, des policiers camerounais qui veulent préserver leurs derniers pangolins.

La prise de conscience est là. Les efforts donnent de très beaux résultats. Les animaux menacés peuvent compter sur leurs anges gardiens.

Des requins protégés en vente dans les supermarchés français

Les consommateurs en achetant du veau mer de mer peuvent à leur insu consommer de requin-renard. C’est sous cette appellation trompeuse que certains supermarchés français vendent dans leur rayon poissonnerie une espèce protégée dont la pêche est interdite au sein de l’Union européenne.

Images exclusives du port de Vigo en Espagne, plaque tournante du commerce de requins

Des images exclusives du port de Vigo en Espagne, principale plaque tournante du commerce du requin en Europe. Les journalistes ne sont pas les bienvenus : Hugo a, malgré tout, pu assister à une gigantesque vente de requins à peau bleu. Le trafic d’ailerons de requin à destination de Hong Kong est connu. Ce qui l’est beaucoup moins, ce sont ces chiffres, un tiers de ces requins sont pêchés en Europe et une majorité de cette pêche passe par Vigo !

Du requin dans des produits de beauté en France

Autre scandale : le requin est utilisé sans vergogne dans les compléments alimentaires et les produits de beauté en France. Difficile de s’en rendre compte, rien n’est clairement spécifié sur l’étiquette, il est impossible de déterminer si l’espèce exploitée est en danger critique d’extinction.

Enquête en France et au Costa Rica sur ce business opaque aux conséquences dramatiques.

Trafic d’ailerons de requins géré par la mafia taiwanaise au Costa Rica

Hugo Clément et son équipe ont enquêté sur la mafia taïwanaise et l’obscur trafic de l’aileron de requin au Costa Rica.

Une industrie locale récupère discrètement des ailerons de requin marteau et les font passer pour des ailerons d’une espèce moins menacée. Une manne, car la demande asiatique est très forte. Nous avons pu nous-mêmes nous procurer ces ailerons d’une espèce pourtant strictement protégée.

Première mondiale : une prothèse dentaire pour sauver un lynx sauvage blessé dans le Jura

Hugo Clément et son équipe ont suivi une première mondiale : l’installation d’une prothèse dentaire sur un lynx sauvage victime d’un accident de la route en France. Il ne reste que 120 lynx en France, chaque spécimen doit être sauvé quel qu’en soit le prix. Vous découvrirez cette femelle, Mona, pendant sa convalescence dans un centre du Jura jusqu’à sa remise en liberté. Ses premières semaines de réadaptation dans son milieu naturel nous ont valu quelques belles surprises.

Les derniers lynx sauvages français sont toujours braconnés

Plongée dans une réalité méconnue : le braconnage du lynx existe en France.

Hugo Clément et son équipe ont enquêté sur ces lynx qui disparaissent et ceux retrouvés avec une balle dans la tête. Gilles Moyne, à la tête d’un centre de soins de la faune sauvage dans le Jura, consacre toute son énergie pour protéger ce fascinant animal. Quelles sont les raisons qui poussent certains à tirer sur cette espèce protégée dont il reste aussi peu de spécimens en France ?

Démantèlement d’un réseau de trafiquants de pangolins et immersion avec les chasseurs

Le trafic du pangolin continue pendant la crise du Covid-19.

Hugo Clément et son équipe ont suivi en exclusivité le démantèlement d’un réseau de trafiquants au Cameroun. 350kg d’écailles de pangolin sont saisis devant nos caméras en pleine crise sanitaire. Coup de filet rendu possible grâce au travail acharné d’un combattant local.

Hugo Clément et son équipe ont ont également pu filmer un chasseur de pangolins dans la forêt. Sur les marchés locaux la viande de ce mammifère est très prisée. Les écailles font l’objet d’un trafic international lucratif.

La preuve par l’image de l’incroyable résurrection de l’esturgeon d’Europe

Nous venons d’en avoir la confirmation, en France, les esturgeons européens reviennent ! Ces poissons à l’allure préhistorique produisant le précieux caviar avaient totalement disparu de l’estuaire de la Gironde. Cette année, des pêcheurs viennent d’en retrouver dans leurs filets. Un miracle ? Pas tout à fait. Des scientifiques ont prélevé dans la nature les tout derniers spécimens dans les années 90. Ils ont mis dix ans pour obtenir leur reproduction en captivité. Puis les œufs ont été relâchés dans la Gironde en 2007. Les juvéniles ont migré en mer du Nord pendant plusieurs années. Ce printemps, ils sont venus à nouveau pondre dans nos rivières. Il a fallu attendre 30 ans pour que cette tentative soit couronnée de succès.

Une île bretonne strictement réservée aux macareux

On les imagine plutôt en Islande ou au Groenland pourtant la France compte aussi une colonie de macareux de 150 couples. Pour les préserver, une île bretonne leur est réservée. Véritable sanctuaire, ce lieu est interdit aux visiteurs, sauf une fois par an. Au printemps des naturalistes de la LPO viennent très rapidement compter les terriers. Hugo Clément et son équipe les ont accompagnés dans ce lieu unique en France métropolitaine.