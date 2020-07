“Les avions du bout du monde” : la saison 3 diffusée à partir du 14 juillet sur France 5

Mardi 14 juillet à 20:50, France 5 débutera la 3ème saison de la série documentaire “Les avions du bout du monde”. Chaque semaine, diffusion d'un inédit suivi d'une rediffusion.

Nos héros sont médecins, urgentistes, fermiers, et surtout pilotes. Ils exercent leur métier dans un de ces territoires du bout du monde. Nous découvrons ces régions difficiles d’accès, que seul l’avion rend disponible au regard, à travers le quotidien et l’activité de ceux qui y vivent une vie d’aventure, où règne une nature à l’état brut...

Au sommaire de ces soirées documentaire le Suriname, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, le Kenya, l'Australie.

20:50 Vol au-dessus du paradis

Sur notre planète, il y a des lieux que les hommes ne peuvent atteindre facilement, des lieux inaccessibles où la nature est reine... des lieux où tout n’est que grandeur et liberté. Dans ces décors dignes des premiers matins du monde, l’avion est bien souvent le seul moyen de se déplacer... Son rôle est vital : il permet aux habitants de ces bouts du monde de se sentir moins isolés. Au Kenya, en Bolivie, au Canada et à Madagascar, des pilotes nous font découvrir des sites exceptionnels encore préservés... Des endroits perdus ou vivent des communautés soudées dont le rapport au temps n’est pas le nôtre....

21:45 Nouvelle-Zélande - Le fermier volant du pacifique

Au coeur des Alpes néo-zélandaises, Guy et Fiona Redfern sont les fermiers volants du bout du monde. Avion et hélicoptère sont indispensables pour localiser et rassembler les cinq mille moutons, les deux mille vaches et les dizaines de chevaux de cette ferme de 160 km carrés, la plus isolée de l'île du sud. La famille produit l'une des meilleures laines mérinos de Nouvelle-Zélande. Un travail spectaculaire et sans relâche dans une nature sauvage et préservée. Dans ce pays qui compte la plus forte proportion de pilotes par rapport au nombre d'habitants, les avions sont aussi le hobby du week-end, utilisés comme 4X4 du ciel pour des vols époustouflants de beauté.