Joe Dassin : « Le roman de sa vie » à revoir sur France 3 le 21 août (vidéo)

Vendredi 21 août à 23:40 France 3 rediffuera ce document consacré à Joe Dassin un homme entre raison et déraison. Un film musical mêlant images d’archives inédites et témoignages de Maryse Grimaldi, sa première épouse, Claude Lemesle, son parolier, Jacques Ourevitch, son ami fidèle et d’autres intimes.

Joe Dassin reste encore aujourd’hui une icône de la chanson française, et l’un de ceux qui a donné à la variété ses lettres de noblesse.

Avec plus de 25 millions de disques vendus, et des tubes intemporels comme "L’Eté indien, L’Amérique, Si tu n’existais pas, La fleur aux dents…" il occupe toujours une place particulière, celle du chanteur charmeur et charmant, aux ritournelles simples et accrocheuses, qui ont séduit toutes les générations. Un vrai chanteur populaire au sens noble du terme

Mais si le public connait bien l’artiste, son répertoire, sa silhouette en costume blanc, il sait peu de choses sur Joe Dassin l’homme.

Il en ressort un curieux sentiment à la fois de proximité et de mystère.

Quand il décède en 1980, à l’âge de 41 ans, c’est un choc.

Un choc parce que cette mort par épuisement cardiaque à la fleur de l’âge laisse de nombreuses questions sans réponse et révèle un autre visage, plus souterrain et plus torturé, du chanteur au sourire ravageur.

Au travers d’images d’archives souvent inédites et de ses plus grands succès, ce film retrace au travers de témoignages de ceux qui l’ont connu, Maryse Grimaldi, sa première épouse, Claude Lemesle, son parolier, Jacques Ourevitch, son ami fidèle, ou Dave qui a partagé ces grandes années de la variété 70’s, et bien d’autres, le portrait d’un homme entre raison et déraison.

Il y a le Joe, lumineux le samedi soir qui séduit le public dans les shows télévisés des Carpentier, et Dassin le torturé, dont les angoisses et le profond manque de confiance en soi ne sont pas étrangers au comportement extrême qui l’ont amené à une mort prématurée.

Une révélation brutale pour ses milliers d’admirateurs qui découvrent la part d’ombre de la vedette.

Si on présente souvent le costume blanc d’un côté, ou l’homme tourmenté de l’autre, en retraçant son destin singulier, ce film se propose pour la première fois de lier les deux pour faire apparaître un artiste complexe et attachant.