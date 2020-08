“Élysée : les secrets d'un palais”, à découvrir sur RMC découverte mercredi 19 août

A découvrir ce mercredi 19 août à 21:05 sur RMC Découverte, le document “'Élysée : les secrets d'un palais” réalisé par Fabrice Buysschaert.

Le palais de l’Elysée est le monument qui incarne le mieux le pouvoir en France. Aujourd’hui résidence des présidents de la République, le palais de l’Elysée a vu passer entre ses murs les plus grandes figures du pouvoir de ces trois derniers siècles.

Comment ce bâtiment de 365 pièces et de 11 000 m2 est-il devenu la clé de voûte de nos institutions ? Qui l’a façonné et a fait de lui le lieu le plus important et le plus secret de France ? Comment s’adapte-t-il aux exigences de ses puissants «locataires» ? Galeries souterraines, passages secrets, PC Jupiter...

Ce documentaire revient sur la création et les transformations de cette mégastructure de pouvoir, première bâtisse de France, devenue symbole de notre République.