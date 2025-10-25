"66 Minutes" dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



L’œuf à la cote !

Symbole de simplicité, l’œuf devient aujourd’hui un mets convoité. En Bourgogne, de riches collectionneurs traversent l’Europe pour déguster les œufs en meurette d’une cheffe locale. À la carte des restaurants, l’œuf mayo s’affiche à moins de 2 euros. Et il cartonne ! Et sur les marchés, les œufs fermiers s’arrachent en quelques heures. Bon marché, riche en protéines, il détrône même la viande dans de nombreux foyers. Jusqu’aux plus grandes tables : dans le Sud, le chef trois étoiles Gilles Goujon a fait de l’œuf un plat de luxe, truffé, au secret bien gardé. Produit du quotidien ou trésor gastronomique, l’œuf a plus d’un tour dans sa coquille. Un reportage gourmand et étonnant.

Batteries : des bombes dans nos poches ?

Alerte sur un vol intérieur en Chine. Une batterie au lithium s’enflamme en plein ciel, provoquant un début d’incendie dans la cabine. Un incident spectaculaire… mais loin d’être isolé. En dix ans, les départs de feu causés par ces batteries ont explosé de 150 %. Smartphones, trottinettes, balances connectées, cigarettes électroniques… ces batteries sont partout dans notre quotidien. Indispensables, mais parfois instables, elles peuvent devenir de véritables bombes. Surchauffe, chute, chargeurs non homologués, il suffit parfois de peu pour déclencher un incendie. Comment reconnaître une batterie à risque ? Et surtout, comment éviter la catastrophe ?

Psychose au village : qui a tué la pharmacienne ?

À Connaud, petit village paisible du Gard, la peur s’est installée. Depuis le meurtre sauvage d’Estelle Méjean, pharmacienne et mère de quatre enfants, les habitants vivent dans l’angoisse. Aucun suspect, aucun mobile, aucune réponse. Un mois après le drame, l’enquête piétine. Et les questions restent entières. La pharmacienne a-t-elle été victime d’un rôdeur ? D’un client en manque ? Le tueur est-il toujours dans le village ? Les joggeuses n’osent plus sortir seules, les volets se ferment à double tour, dans cette commune soudée, chacun scrute l’autre, à la recherche du moindre indice. La vérité semble plus insaisissable que jamais.

Bernard Loiseau : sa fille fait vivre la légende

À Saulieu (Côte d’Or), dans la maison historique de Bernard Loiseau, le passé et l’avenir se rencontrent autour d’une même table. Vingt-deux ans après sa disparition, sa fille Bérangère redonne vie à la légende, avec un objectif ambitieux, celui de reconquérir la 3e étoile. Dans les cuisines, le chef Louis-Philippe Vigilant et son épouse Lucile réinventent les plats cultes du maître, comme le caviar d’aubergine ou la célèbre tarte fine aux pommes, retrouvée après quinze ans d’absence. Une émotion forte, partagée par ceux qui ont connu l’époque Loiseau … et par Guy Savoy lui-même, fidèle ami du chef, venu constater cette renaissance. Chez Loiseau, la cuisine a toujours eu une âme. Et elle bat plus fort que jamais.

18:40 66 Minutes Grand Format

Mondial du pain : enfin la coupe à la maison ?

Et si le pays de la baguette reprenait enfin sa couronne ? À Nantes, en Loire-Atlantique, dix-neuf équipes venues du monde entier s’affrontent au Mondial du Pain. Depuis dix ans, les équipes asiatiques dominent le classement. Chine, Taïwan, Japon… elles raflent tout, jusqu’à éclipser la France sur ses propres terres. En 2023, les tricolores ont terminé deuxièmes.

Cette année, Aurélien, Louis et leur coach Thomas veulent laver l’affront. Entre la rigueur asiatique et l’âme artisanale française, deux visions vont s’affronter. Dans les coulisses, le stress est à son comble : fours capricieux, moules fondus, pièce instable… les Français jouent leur titre à la minute près. Et pendant que les familles croisent les doigts dans les gradins, le jury international observe, tranche, et note.

Qui sera sacré meilleur boulanger du monde ? Un duel à haute température où le pain devient une œuvre d’art… et un enjeu national.