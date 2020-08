“Les 100 lieux qu'il faut voir” : la Champagne, territoire d'histoire et de vignobles, dimanche 23 août sur France 5

Dimanche 23 août à 20:50, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la 7ème saison de la collection “Les 100 lieux qu'il faut voir”. Cette semaine, direction la Champagne puis rediffusion du numéro consacré à la Manche.

20:50 La Champagne, territoire d'histoire et de vignobles



La Champagne, splendide région du grand Est au nom pétillant, symbole de fête et d’élégance nous réserve bien des surprises.

A commencer par Reims, la majestueuse cité des sacres des rois de France et les joyaux d’architecture qui la composent. Ou encore la ville d’Épernay et ces hôtels particuliers où les têtes couronnées du monde entier sont venues déguster le roi des vins.

La Champagne, c’est également la nature et des paysages de plaines et de collines qui s’étalent à perte de vue. Avec des villages typiques ou le majestueux Lac du Der réputé pour sa faune sauvage qui ne manqueront pas de vous séduire.

Et pour une découverte plus secrète et plus étonnante encore, on se dirigera vers le charmant château de Cirey où Voltaire a écrit une partie de son œuvre, vers le lac du Der et ses villages engloutis, sans oublier la forêt des Faux de Verzy et ses arbres mystérieux dignes d’un recueil de contes et légendes

La Champagne ne saurait se résumer à son précieux breuvage, elle a tout pour combler les curieux et les gourmands, les férus d’Histoire, de patrimoine et de nature, et elle a su préserver son authenticité, son artisanat et sa culture.

21:40 La Manche, du nord Cotentin au Mont-Saint-Michel



De la rive gauche du Rhône à l'ouest, jusqu'au fleuve Var à l'Est, bordée au Sud par la Méditerranée, La Provence, une région que l’on évoque avec un large sourire aux lèvres dès que l’on pense aux vacances, nous invite à la rencontre d’un patrimoine architectural rare à Sisteron avec sa vieille ville et sa Citadelle ou encore dans les villages perchés de Lacoste et de Bonnieux ; elle nous envoutes par ses saveurs uniques comme à Forcalquier où le parfum de la fleur d’oranger embaume la traditionnelle navette provençale et nous subjugue par une nature contrastée et foisonnante dans le Luberon. Une région qui sent bon la lavande et les herbes aromatiques, à découvrir sans tarder !