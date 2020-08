“Nus et culottés” : « Pour le meilleur et le pire ! », lundi 24 août sur France 5

Lundi 24 août, France 5 vous propose un best of inédit de “Nus et Culottés”, l'occasion de voir ou de revoir les plus beaux moments des 10 saison. Puis, France 5 rediffusera « Objectif Maroc ».

20:50 Pour le meilleur et le pire !



Depuis 10 ans, Nans et Mouts parcourent les routes sans argent, en commençant leurs voyages tout nus et loin de tout. Au total, ce sont plus de 32 films réalisés sur 8 saisons.

Aujourd'hui, ils partagent les pépites de leurs aventures et font (re)découvrir les plus beaux moments de « Nus & Culottés ».

Au programme de « Pour le meilleur et le pire ! » : un rêve qui prend sa source au Lac St Jean, un "mobylette trip"et de la "péniche stop"pour atteindre les aurores boréales en Islande. Des rencontres, des rires, de la joie et autant de galères. Un véritable condensé d'humanité et de confiance en la vie !

21:45 Objectif Maroc

Après une nuit passée dehors, au pied des montagnes de la Sierra Nevada andalouse, Nans et Mouts rejoignent les premières habitations. Bien des surprises les attendent. La culture gitane, le flamenco, les milliers d'étudiants, de quoi faire le plein de chaleur humaine avant de s'attaquer à la traversée du détroit de Gibraltar pour se rendre au Maroc.

Les deux voyageurs doivent redoubler d'inventivité pour poursuivre leur route sur le continent africain. Dans cette quête rocambolesque, chaque rencontre les rapproche un peu plus de leur rêve : rejoindre une oasis. Passant d'une voiture à un camion, d'une charrette à un pick up, Nans et Mouts découvrent du nord au sud la culture arabe puis berbère avant de s'enfoncer dans le désert.