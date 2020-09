“La France en vrai” : « Clearstream et moI », lundi 14 septembre sur France 3

A découvrir ce lundi 14 septembre à 23:05 sur France 3 dans la case documentaire “La France en vrai”, le document « Clearstream et moI » écrit et réalisé par Nina Robert.

Clearstream, c’est la banque des banques : ses clients sont des banques, des institutions financières et des entreprises

L’affaire Clearstream, c’est un scandale financier qui démarre en 2001 et une bataille judiciaire entre la banque des banques et le père de la réalisatrice Nina Robert, Denis Robert, qui s’achève en 2011. Son enquête a révélé et démontré, à travers ses livres et ses documentaires, l’existence de comptes cachés à Clearstream. Ces comptes non publiés permettent la dissimulation pure et simple de transactions bancaires. Cela permet l’évasion facile et secrète de capitaux et le blanchiment d’argent.

Le but de ce film n’est pas de faire comprendre l’affaire Clearstream 1 et 2 mais de comprendre que derrière toute enquête, derrière toute affaire, derrière tout homme ou femme qu’on cherche à démolir, des vies trinquent dans l’ombre et le silence des médias.