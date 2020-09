“Science grand format” : « Le mystère des mines du Roi Salomon », jeudi 1er octobre sur France 5

A voir ce jeudi 1er octobre à 20:50 sur France 5 dans la case “Science grand format”, le document « Le mystère des mines du Roi Salomon » de Robert Marsden.

D'après la Bible, un souverain très puissant et d'une grande sagesse régnait sur Israël il y a 3 000 ans : le roi Salomon. Son père, le roi David, avait conquis Jérusalem et fondé le royaume uni d'Israël et de Juda. Après son accession au trône, Salomon a consolidé son autorité et son influence sur cette jeune nation. Sa fortune était telle qu'il aurait fait construire un temple tapissé d'or dans la nouvelle capitale. Sa richesse et sa sagesse en ont fait le souverain le plus important de son époque. Mais d'où venait la fortune légendaire du roi Salomon ?

Les historiens ont longtemps supposé qu'elle provenait de mines d'or et d'argent disparues. De nouvelles découvertes faites dans la vallée de Timna, à plus de 300 km au sud de Jérusalem, au cœur du désert israélien, confirment que le métal précieux qui aurait fait l’immense richesse de Salomon ne serait pas l’or ni l’argent, mais le cuivre, alors très recherché pour fabriquer des outils et des armes. L'échelle de cette exploitation minière s'étendait bien au-delà des frontières du royaume de Salomon. Israël était situé à un carrefour stratégique entre l’Egypte, la Mésopotamie, les centres de civilisation en Anatolie et en Turquie actuelle, et l’Europe.

Le roi Salomon a peut-être possédé des mines prospères, mais il est plus probable qu’il ait passé un accord avec ceux qui les exploitaient. Il reste certain qu’il a dû considérablement s'enrichir en se plaçant au centre de cet immense réseau commercial.