« Mes 15 ans dans ma chambre » document “Infrarouge”, mardi 13 octobre sur France 2

A découvrir mardi 13 octobre à 00:00 sur France 2 dans la case documentaire “Infrarouge”, le film « Mes 15 ans dans ma chambre » écrit et réalisé par Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz.

Mes 15 ans dans ma chambre est le roman-choral de 5 adolescents dont les vies vont être bouleversées suite à l’annonce du confinement, tous élèves de Seconde, dans un lycée en banlieue parisienne. Parce que tout était mis en pause, les réalisatrices Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz ont proposé à ces adolescents de se raconter avec leur téléphone. Ce film, commencé comme un journal de bord tenu par les adolescents dessine un portrait intime de l’adolescence en France en 2020.

Résumé :

Ce documentaire dépeint 5 vies bouleversées, celles d'Eva, Julien, Grégory, Nawel et Eve.

Comment vivre son adolescence quand tout ce qui en fait le sel, les copains, les sorties, l’école, le sport etc. vous fait défaut ? Comment s’autonomiser et grandir confiné 24h/24 avec ses parents parfois dans un espace très réduit ?

Les réalisatrices Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz ont proposé à ces adolescents, rencontrés à la faveur d'un atelier vidéo dans le lycée, de se raconter à travers leur téléphone, à défaut de vivre leur adolescence en mouvement.

Ce film, dessine un portrait intime de l'adolescence en France en 2020. Dans leur chambre, isolés, ils se questionnent, se révèlent et grandissent.

Note d’intention des réalisatrices :

Dans le cadre de la réalisation d’un projet documentaire visant à explorer le rapport à la sexualité chez des jeunes de seconde, nous avons passé deux semaines au lycée Viollet-le-Duc, dans les Yvelines. Nous nous sommes entretenues individuellement pendant une heure avec une soixantaine d’élèves, âgés de 15 et 16 ans. Si nous avons particulièrement orienté nos entretiens sur les thématiques de la vie affective et sexuelle, il en est ressorti un contenu plus riche encore. Nous avons été particulièrement touchées et émues de découvrir la complexité des mondes individuels de ces jeunes, leur envie de nous partager leur univers, de nous montrer leurs particularités.

Le jeudi 13 mars, nous finissions ces permanences, et le lendemain, le président de la République annonçait la fermeture des lycées pour une durée indéterminée. Riches de ces rencontres, nous avons gardé le lien avec 5 de ces jeunes, à travers de multiples contacts téléphoniques et l’envoi de vidéos. C’est ainsi qu’a débuté l’écriture collective d’un journal de bord filmé de leur confinement. Au fil des semaines, Eva, Julien, Eve, Grégory et Nawel sortent du quotidien pour entrer dans une réflexion sur leur vie, leur avenir, leurs peurs…

Avec leur téléphone portable, ils filment leur univers. La parole se libère et ils parlent davantage d’eux, de leur enfance, de leur espoir, leur lien avec les autres, leur mal-être…

C’est un film choral qui, avec ses voix et visages différents, pose le constat d’une adolescence en pleine mutation, dans un contexte mondial de crise sanitaire, mais également environnementale et politique. Dans ce film, ils nous laissent entrevoir leur réalité, à l’heure où les décisions sont de mises sans ne pouvoir vraiment rien contrôler. Notre caméra vient compléter leur portrait, en posant sur eux un regard nouveau, éloigné des stéréotypes associés à l’adolescence.