“Science grand format” : « Planète volcan », jeudi 16 octobre sur France 5

A voir ce jeudi 16 octobre à 20:50 sur France 5, « Planète volcan » un nouveau documentaire de la collection “Science grand format” de Roland Doust et Pascal Cuissot.

Les volcans et leurs éruptions sont une part intégrante de la dynamique de notre planète. Ils ont, à travers l’histoire, façonné notre écosystème et nos sociétés.

Mais les volcans sont-ils tous identiques ? Comment leurs éruptions sont-elles provoquées, que pouvons-nous en apprendre et peut-on s’en protéger ?

Planète Volcan nous emmène sur tous les continents à la découverte de ces grands volcans qui façonnent nos continents. Grâce au décryptage de nombreux scientifiques, nous chercherons à travers chaque exemple à comprendre leur fonctionnement et potentiels impacts sur nos vies.

Du Mont Saint Helens au Eyjafjöll en passant par le Kilauea ou le Yellowstone, à grands renforts d’effets spéciaux et d’images de synthèse, cette aventure explosive analysera et célèbrera l’un des plus fascinants pouvoirs de notre planète.