« Gares de paris : un patrimoine révélé », mercredi 21 octobre sur RMC Découverte

A découvrir ce mercredi 21 octobre à 21:05 sur RMC Découverte, le document « Gares de paris : un patrimoine révélé » réalisé par Constance de Guernon.

Aujourd’hui, les gares de Paris représentent environ 10 fois le trafic de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, soit entre 1 et 2 millions de voyageurs par jour.

Plongez dans l’histoire de la construction et de la reconstruction des gares de Paris, ayant véritablement remodelées le Paris du 19e siècle, sur près de 200 ans. Cet âge sera couronné par des chantiers pharaoniques : celui d’Orsay, un véritable palais construit pour la grande Exposition Universelle de 1900 ; ou encore le dédoublement de la gare de l’Est, en 1931, passant de 20 à 30 voies.

Grâce à des reconstitutions 3D de différentes époques, à des archives spectaculaires, et aux analyses des meilleurs experts, vous allez comprendre comment les gares sont passées de simples embarcadères à de véritables monuments, comment leur implantation dans Paris a révolutionné le visage de la capitale, et à quels défis inédits les ingénieurs ont dû répondre pour les concevoir et les bâtir.