« Marie Laforêt, chanteuse malgré elle », document hommage de Laurent Ruquier, le 6 novembre sur France 3

Un an déjà… A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de son amie, Laurent Ruquier nous propose de découvrir la véritable Maïténa Douménach, cachée derrière Laforêt. Un document qui sera diffusé sur France 3 vendredi 6 novembre à 23:15.

Raconter Marie Laforêt, c’est raconter le parcours d’une chanteuse, comédienne, qui entre timidité maladive, liberté totale et passion débordante, a vécu une carrière aux multiples facettes.

Avec 35 films et plus de 35 millions d’albums vendus, elle n’a jamais compris son succès et a toujours été surprise par l’amour que le public lui portait.

Dans ce film uniquement composé d’archives, Marie Laforêt se livre à travers les nombreuses interviews qu’elle a accordées, illustrées de ses plus grands tubes.

Ce documentaire nous entraînera également de ses débuts au cinéma dans les années 60 jusqu’à son grand retour aux Bouffes Parisiens en 2005 après plus de 30 ans d’absence sur scène. Entre chansons intimistes et chansons devenues cultes, nous laisserons Marie chanter son répertoire, bien malgré elle...

Un film écrit et raconté par Laurent Ruquier, réalisé par Eric Beaufils.