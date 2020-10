« Antoine Griezmann : itinéraire d'un champion déraciné », mercredi 11 novembre sur M6

Mercredi 11 novembre à 23:15, juste après la rencontre France / Finlande, M6 diffusera le documentaire inédit « Antoine Griezmann : itinéraire d'un champion déraciné » réalisé par Fabien TOUATI.

Antoine Griezmann est le petit prince du football français. Adulé par le public, le Mâconnais est un cadre incontestable des Bleus et l'une des personnalités préférées des Français. Mais derrière cette réussite éclatante se cache un parcours tortueux et stupéfiant. C'est l'histoire d'un garçon qui a toujours cru en ses rêves.

Recalé à l'adolescence des centres de formation français car jugé trop frêle, il est repéré à l'âge de 14 ans par Éric Olhats, un recruteur français de la Real Sociedad (Pays Basque espagnol). Du jour au lendemain, il quitte le cocon familial à Macon (Saône-et-Loire), ses parents, sa grande sœur Maud et son petit frère Théo, pour réaliser son rêve : devenir footballeur professionnel.

En 2009, à l'âge de 18 ans, il dispute son premier match professionnel avec la Real Sociedad. À cette époque, personne en France ne connait Antoine Griezmann. Il se fait en revanche rapidement un nom en Espagne. À tel point que l'Atletico Madrid, prestigieux club espagnol, le recrute en 2014. Au même moment, il est appelé pour la première fois par Didier Deschamps, quelques mois avant le mondial au Brésil. Il ne quittera plus jamais les Bleus. Sa carrière sportive décolle. Mais Griezmann reste un quasi inconnu pour le grand public français. L'Euro 2016 va tout changer. Il devient une star après son doublé en demi-finale contre l'Allemagne. Sacré meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, il était « Mister Nobody », il devient le chouchou du public, une icône médiatique et marketing.

Footballeur accompli et père de famille comblé, Antoine Griezmann se lance aujourd'hui de nouveaux défis : réussir à s'imposer dans le Barça de Lionel Messi mais aussi développer son écurie de chevaux de course, aux côtés de son père.

Grâce aux témoignages de ses proches, de ses amis d'enfance, de son mentor Éric Olhats, de ses camarades de l'Équipe de France ou du FC Barcelone mais aussi aux confidences de son oncle, Emmanuel Lopès, nous retracerons l'incroyable épopée d'Antoine Griezmann, de Mâcon à la pelouse du Camp Nou de Barcelone.