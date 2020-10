“Faites entrer l’accusé” : retour sur le meurtre d'Eva Bourseau, dimanche 25 octobre sur RMC Story

Dimanche 25 octobre à 21:05, Rachid M’Barki et Dominique Rizet vous proposent de découvrir une nouvelle enquête inédite de “Faites entrer l’accusé” sur RMC Story.

Rachid M’Barki et Dominique Rizet décryptent cette semaine un meurtre à la Breaking Bad, celui d'Eva Bourseau.

Taha Mrani et Zakariya Banouni étaient des garçons comme tant d’autres. Choyés par leur famille, soutenus par leurs professeurs et aimés de leurs copains, les deux étudiants étaient promis à un bel avenir. Mais dans un tourbillon délirant de fêtes et de drogues, les deux amis se sont dirigés surement vers le drame…

Avec froideur, à la manière d’une série américaine qu’ils adoraient, ils ont tué et maquillé leur crime à l’aide de bidons d’acide chlorhydrique. La victime avait leur âge. Elle s’appelait Eva Bourseau et elle aussi avait l’avenir devant elle..