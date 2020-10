“La fabrique du mensonge” : « Les Fake news au pouvoir », dimanche 25 octobre sur France 5

France 5 propose, dimanche 25 octobre 2020 à 20:50 la saison 2 de la collection documentaire “La fabrique du mensonge” portée par Karim Rissouli dont le premier volet sera consacré aux fake news.

Comment les fake news sont-elles fabriquées ? Comment se propagent-elles ? Quel est le rôle des réseaux sociaux en politique et en particulier dans l’accession au pouvoir des populistes 2.0 ?

Une soirée événement au cours de laquelle Karim Rissouli et l’équipe de La fabrique du mensonge racontent comment les Etats-Unis et le Brésil subissent les conséquences massives de la désinformation et du mensonge au plus haut sommet de l’état. Et, comment des citoyens, cibles de ces fake news, voient leurs vies détruites.

Les Fake news au pouvoir

Dans les Etats-Unis de Donald Trump, à l’approche de l’élection présidentielle, des millions de citoyens et élus épousent les croyances d’un mouvement complotiste et anti-démocratique : QAnon

Au Brésil, Jair Bolsonaro, parvenu au pouvoir en multipliant la diffusion de mensonges lors de la campagne présidentielle, gouverne désormais et persiste dans la propagation de ces Fake news, même si son pays est frappé très durement par la pandémie. Une gestion irresponsable alors que 137 000 Brésiliens sont morts de la Covid-19. Pour certains citoyens, combattre les mensonges de leur Président est devenu une question de santé publique.

QAnon et les complotistes pro-Trump

Qu’est-ce que la mouvance la QAnon ? De forums obscurs aux plateformes sociales mondialement connues, le mystérieux “Q” délivre sans relâche ses théories les plus folles.

Son but ultime : prouver que Hillary Clinton est à la tête d’un “Deep State”, un état profond aux rituels pédophiles et sataniques.

À travers l'Amérique des complotistes et des adeptes de QAnon, se cache en réalité une arme politique pour Donald Trump à l’approche de l’élection présidentielle. Grâce aux algorithmes des Géants de l’internet, QAnon est devenu en moins de deux ans un acteur incontournable de la scène politique américaine en s’invitant même au Congrès.

Mais, cette ascension cache un mal bien plus grand avec un pays divisé et meurtri. QAnon laisse sur son chemin des milliers de victimes silencieuses. Des familles impuissantes qui voient leurs proches plonger dans le complotisme pro-Trump sans limite.

C’est le cas de Kim dont le témoignage poignant rappelle à quel point le mouvement QAnon s’apparente à une secte ne voulant qu’une chose : maintenir Donald Trump au pouvoir quel qu’en soit le prix.

Réalisation : Elsa Guiol.

Bolsonaro et les milices digitales

Le 28 octobre 2018, à la surprise générale, Jair Bolsonaro est élu président du Brésil.

Sa victoire est le fruit d’une campagne éclair, structurée autour de la diffusion industrielle de Fake News basée sur la messagerie WhatsApp.

Durant des mois, le Clan Bolsonaro, formé par Jair Bolsonaro et ses trois fils, a dans le plus grand secret, inondé le pays de fausses informations ciblant la communauté LGBT.

Ancien député de gauche et figure du mouvement LGBT brésilien, Jean Wyllys a été la cible de cette campagne de Fake News l'obligeant à l’exil. Installé à Barcelone dans un endroit secret, il nous raconte son combat.

Réalisation : Elsa Guiol.