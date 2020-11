« De Gaulle batisseur », doc inédit ce lundi 16 novembre sur France 3

A l'occasion du 50ème anniversaire de la disparition du général de Gaulle, France Télévisions propose aux téléspectateurs de découvrir ou redécouvrir cette figure française majeure du XXe siècle sur l'ensemble de ses antennes. Ce lundi 16 novembre à 21:05, France 3 diffuse le document inédit « De Gaulle batisseur ».

Une histoire des Trente Glorieuses. Nous connaissons tous le de Gaulle du 18 juin, le de Gaulle de l'Algérie, ou celui vieillissant de 1968. Mais il existe un autre de Gaulle, moins connu. Celui qui reprend les rênes de la France en 1958, après 12 années de traversée du désert, est un homme fasciné par le progrès et la modernité.



À la suite des hommes de la IVème République qui avaient reconstruit le pays, de Gaulle accélère la métamorphose de la France : périphérique parisien, villes nouvelles, autoroute du soleil, RER, remembrement des campagnes, aménagement touristique du littoral languedocien, plan neige, Rungis, maisons de la culture et des milliers de collèges…

Derrière ces grandes réalisations, trente années qui ont changé la France et bouleversé son paysage. Trente années appelées depuis les Trente Glorieuses. Trente années qu'incarne mieux que personne le Général de Gaulle.



De Gaulle bâtisseur raconte l'histoire de cette génération qui a dû rebâtir un pays dévasté par la guerre, celle de nos parents et grands-parents, pour qui reconstruire le pays ne voulait pas simplement dire remonter des murs, mais aussi inventer une France nouvelle et plus solidaire.



Ils nous ont légué le confort moderne, la civilisation de la vitesse, l'école pour tous, mais aussi l'agriculture intensive, les cités dortoirs, la voiture reine… Une société de consommation lancée à plein régime qu'il est difficile aujourd'hui d'arrêter.