« Rillettes, du lard ou du poulet ? », dimanche 29 novembre sur France 5

A déguster dimanche 29 novembre à 20:50 sur France 5, le document « Rillettes, du lard ou du poulet ? » écrit et réalisé par Elsa Haharfi.

Quoi de plus réconfortant qu'une tartine de rillettes ? Conviviale, moelleuse, gourmande, la rillette est un poids lourd de la charcuterie française. 70 millions de pots sont vendus chaque année. Produit ancestral de nos campagnes, il suffit d'avoir du bon porc… et du bon gras pour produire des rillettes de qualité.

Mais attention, l'allégation « Rillettes du Mans » n'est pas toujours gage d'excellence. D'autant plus qu'aujourd'hui, la Sarthe n'est plus l'unique royaume de la rillette et voit arriver de sérieux concurrents.

Moins connue, et généralement moins grasse, du fait de subtilités dans sa fabrication, la rillette de Tours pourrait voler la vedette au Mans. Elle a d'ailleurs déjà obtenu le label IGP, une Indication Géographique Protégée en 2011. Les rillettes de poulet quant à elles, de plus en plus présentes dans les rayons, séduisent plutôt les jeunes consommateurs, et ceux en quête de produits plus légers…