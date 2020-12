« Comment le chat a conquis le monde », samedi 5 décembre sur ARTE

D’où viennent les chats domestiques ? Au fil des dernières découvertes scientifiques, la passionnante épopée d’un petit félin qui a conquis le monde, mais qui se révèle aussi être un impitoyable tueur en série. Un document à découvrir samedi 5 décembre à 22:25 sur ARTE.

Dans la littérature enfantine, dans des vidéos rigolotes sur les réseaux sociaux, chez soi : le chat est partout ! On estime sa population mondiale, en constante augmentation, à 400 millions d’individus domestiques, dont 13 millions en France. Quand et comment le félin s’est-il imposé aux côtés de l’homme ?

Si son épopée débute dès la préhistoire, les premières traces de sa domestication ont été retrouvées il y a neuf mille cinq cents ans à Chypre, où il était employé pour décimer les rongeurs pilleurs de céréales. Mais d’où viennent les premiers chats domestiques ? Contre toute attente, l’analyse d’ADN ancien révèle qu’ils ne descendent pas du chat européen mais du chat ganté d’Anatolie, un félin des steppes et des savanes qui vit encore dans une grande partie du nord de l’Afrique, du Proche-Orient et de l’Anatolie. L’histoire se poursuit il y a trois mille ans, quand les chats domestiqués d’Égypte, plus dociles et sociables que leurs congénères d’origine anatolienne, se répandent jusque chez les Vikings.

Avec aujourd’hui soixante-dix races différentes, les chats les plus extravagants font sensation, à l’instar de ceux sans poils ou, mieux encore, des chats ayant un caractère de chien. Mais le félin a aussi ses détracteurs. Car cet adorable petit tueur en série est responsable de la disparition de milliards de reptiles, d’oiseaux et de rongeurs chaque année.

Malin comme un chat

Dans cette enquête éclairante, archéozoologues, égyptozoologues, paléogénéticiens, biologistes et comportementalistes du monde entier dévoilent leurs récentes découvertes, qui permettent de mieux comprendre comment le chat s’est imposé au fil des millénaires comme l’un de nos animaux de compagnie favoris. Malin, celui-ci a même conçu des miaulements pour communiquer avec l’espèce humaine. Et comme le chien, il éprouve de l’attachement pour son maître, ce qui le rend encore plus précieux.

Un documentaire d’Éric Gonzalez et Pierre-Aurélien Combre - Coproduction : ARTE France, One Planet.