“Science grand format” : « Nazcas, les lignes qui parlaient au ciel », jeudi 10 décembre sur France 5

A voir ou à revoir jeudi 10 décembre à 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, le document « Nazcas, les lignes qui parlaient au ciel » réalisé par Jean-Baptiste Erreca.

Dans le sud du Pérou, au pied de la cordillère des Andes, dans l’une des régions les plus inhospitalières du monde, des vestiges fabuleux d’une ancienne civilisation défient le temps. Les Nazcas y ont bâti des cités, tracé un immense réseau de lignes géométriques et d’incroyables géoglyphes.

Durant presque mille ans, sans jamais dévoiler leurs secrets, ces dessins ont survécu aux tremblements de terre, aux vents et aux pluies diluviennes. A qui s’adressaient ces figures énigmatiques uniquement visibles du ciel et quelle était leur signification ?

Aujourd’hui, une équipe d’archéologues venus du monde entier utilisent les dernières technologies pour lever le voile sur l’un des plus grands secrets de l’humanité. Leurs nouvelles campagnes de fouilles ont mis au jour de nouvelles momies, de fabuleux tissus, des céramiques et de mystérieux crânes allongés. Grâce aux analyses ADN et isotopes, aux scanners, aux microscopes 3D et à la réalité augmentée, que vont nous révéler ces précieuses découvertes ?