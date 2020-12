« Joyeuses fêtes ? Le revers de Noël », mardi 15 décembre sur ARTE

Entre l’Allemagne, la France et l’Europe de l’Est, enquête auprès des travailleurs de l’ombre de Noël, pour qui les fêtes ont un goût souvent amer. Un document inédit à découvrir sur ARTE mardi 15 décembre à 22:30.

Depuis plus d’un demi-siècle, Noël se distingue comme la fête de la consommation à outrance, dopée par une mondialisation frénétique et l’explosion récente du commerce en ligne. Cette gigantesque industrie brasse, en France comme outre-Rhin, plus de 100 milliards d’euros par an.

Si les fêtes profitent indubitablement aux grands groupes, elles exacerbent aussi l’exploitation de certaines populations déjà précaires, à l’image de jeunes Moldaves qui passent la période loin de leur famille pour livrer des colis en Allemagne contre des salaires de misère, ou de Géorgiens qui exercent le dangereux métier de cueilleur de pommes de pin destinées à décorer les foyers européens.

Concurrence déloyale

De Hanovre à Avignon, Sinje Stadtlich enquête sur ces travailleurs de l’ombre pour qui l’esprit de Noël n’a rien de joyeux. Elle rencontre des représentants de cette main-d’œuvre étrangère maltraitée, mais également des artisans et des petits commerçants qui peinent à garder la tête hors de l’eau face aux prix cassés proposés sur Internet.