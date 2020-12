« The Rolling Stones Crossfire Hurricane », vendredi 18 décembre sur ARTE

Les Stones reviennent sur plus de cinquante ans de carrière. Un documentaire épique sur une légende inoxydable à découvrir sur ARTE vendredi 18 décembre à 22:45.

Génération après génération, leur musique a influencé des millions de fans. Leurs tubes habitent les mémoires et leurs coups d’éclat ont fait à maintes reprises la une des journaux. Provocateurs et sulfureux, les grands rivaux des Beatles ont réalisé l’exploit de faire une carrière cinq fois plus longue.

De leurs débuts en 1962 jusqu'à l’aube de leur tournée mondiale triomphale "14 on Fire", en 2014, les Rolling Stones se remémorent un demi-siècle de musique, de concerts, d’aventures et de déboires.

"Sex, drugs and rock’n’roll"

À l'occasion de cette rétrospective teintée de nostalgie, Mick Jagger et sa bande ont été interviewés, leur récit nourri étant le fil conducteur qui relie les documents d’archives, extraits de concerts, de journaux télévisés et d’entretiens d’époque, ainsi que des vidéos plus intimes.

En résulte un film kaléidoscopique qui documente les moments clés de leur carrière, l’hystérie des premiers concerts comme les périodes plus sombres – les addictions aux drogues, la prison et la mort de Brian Jones.

Un film très sex, drugs and rock’n’roll qui retrace l’histoire mouvementée d’une légende.