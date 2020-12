« La France aux fourneaux » avec François Morel, mercredi 23 décembre sur France 5

A voir mercredi 23 décembre à 20:50 sur France 5, le documentaire inédit « La France aux fourneaux » dans lequel François Morel nous plonge au cœur de la gastronomie française et raconte soixante ans d'histoire à travers le prisme culinaire..

« Qu’est-ce qu’on mange ? », c’est la question préférée des Français.

Dans un pays qui se flatte de posséder la meilleure cuisine qui soit, les assaisonnements comme les souvenirs se transmettent de plat en plat, de génération en génération. Planter la fourchette au cœur de notre patrimoine gastronomique, dans la partie la plus tendre, vivante et bouillonnante de notre histoire, celle qui frémit dans les casseroles et qui sent bon la mémoire collective, c’est ce que propose ce documentaire « La France aux Fourneaux ».

Pendant 90 minutes, juste le temps de concocter une blanquette pour ses invités, François Morel nous ouvre les portes de sa cuisine et raconte, de la Libération à nos jours, l'histoire de France à travers le prisme culinaire.

Du marché aux fourneaux, il commente, avec humour et pédagogie, les nombreuses images d'archives et retrace, ainsi, la grande histoire émaillée de ses propres madeleines de Proust.

Tout en feuilletant le cahier de recettes de sa grand-mère, il fait défiler sous nos yeux, de la Libération à nos jours, les reportages d'époque, publicités, extraits de films, émissions de cuisine... illustrant les grands et petits événements qui ont rempli nos assiettes et la vie des français.