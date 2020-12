« Apollo, la face cachée de la lune », mardi 29 décembre sur RMC Découverte

Mardi 29 décembre à 21:05, RMC découverte propose de revivre l´incroyable épopée lunaire qui a marqué à jamais le destin de l´Humanité dans le documentaire « Apollo, la face cachée de la lune » signé François Pomès.

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong posait pour la première fois de l´Histoire de l´humanité un pied sur notre satellite naturel, la Lune, grâce à la mission spatiale américaine Apollo 11. Une prouesse technique inimaginable à cette époque, réalisée en seulement huit ans à partir du pari d´un président visionnaire, J.F. Kennedy.

Malgré les nombreux obstacles, le coût démesuré, et les accidents tragiques, rien n´arrêtera l´agence spatiale américaine, la NASA, dans cette course à l´espace. Ingénieurs, directeurs de vol, astronautes, journalistes, de nombreux acteurs de cette aventure ont accepté de raconter ces années les plus intenses, en révélant les dernier secrets d´un programme fascinant.

Pour « Apollo : la face cachée de la lune », une réplique identique de la surface de la Lune a été construite en une semaine sur un plateau de plus de 1 000 m2. Les images d´archives, la 3D et la réalité virtuelle, dévoile la mission Apollo 11 comme elle n´a jamais été montrée.

De la tragédie d´Apollo 1, des succès d´Apollo 8 et 11 au sauvetage in extremis d´Apollo 13, revivez les plus grandes heures du programme Apollo.