“La guerre des trônes” : épisodes 5 & 6 a voir sur France 5 vendredi 1er janvier

A suivre ce vendredi 1er janvier 2021 à 20:50 sur France 5, les deux derniers épisodes de la série documentaire “La guerre des trônes” racontés par Bruno Solo.

Épisode 5 Louis XIV, le temps des épreuves (1680 - 1689)

Les années 1680 constituent un tournant dans le règne de Louis XIV. Il installe la cour à Versailles. C'est l'apogée de la puissance française... mais aussi les prémices de son déclin. La cour de France est secouée par « l'affaire des poisons ».

Beaucoup de noblesy sont mêlés, dont la favorite du roi, Mme de Montespan. Le roi s'en éloigne et se rapproche de son épouse, la Reine Marie Thérèse d'Autriche, mais celle-ci meurt d'une septicémie. Tandis que Louis XIV se remarie en secret avec la très pieuse Madame de Maintenon « les dragons du roi » persécutent les protestants du royaume. « Un roi, Une loi, Une foi » telle est désormais la maxime de Louis XIV.

Les français doivent être catholiques. Partout on rase les temples et les protestants doivent se convertir. Le 19 Octobre 1685, à Fontainebleau le roi signe la révocation de l'édit de Nantes promulgué près d'un siècle plus tôt par son grand-père Henri IV. Louis XIV veut faire savoir qu'il est un roi chrétien ! Les princes d'Europe, dont un bon nombre sont protestants, sont révoltés. En particulier Guillaume III d'Orange qui gouverne la Hollande.

En Angleterre, Charles II meurt et laisse la place à son frère Jacques II, catholique et pro-français mais très impopulaire auprès de la noblesse protestante anglaise. En 1689, lors de la « Glorieuse Révolution », ces derniers appellent Guillaume d'Orange à monter sur le trône, puisque son épouse, Marie Stuart, est la nièce de Charles II. Guillaume s'empare du trône et Jacques II s'enfuit en France. Guillaume III et Marie II règnent désormais sur l'Angleterre.

Épisode 6 Louis XIV, échec au roi ? (1689 -1701)



Cette nouvelle donne européenne n'arrange pas du tout les affaires de Louis XIV. Guillaume d'Orange met immédiatement en place la Ligue d'Augsbourg dans le but de contenir l'expansion de Louis XIV en Europe. Les principaux combats ont lieu sur les frontières françaises : Pays-Bas espagnols, Rhénanie, duché de Savoie et Catalogne. La France domine la guerre mais durant l'hiver 1693, le pays est frappé par une famine meurtrière qui décime la population française : 1,5 millions de français sur 20 millions de personnes périssent...

Les deux camps, à bout de force, mettent fin à la guerre en 1697 mais à peine un conflit est-il terminé, que Louis XIV en envisage un autre...

En 1700, Le roi d'Espagne Charles II meurt sans héritier, et Louis XIV place son deuxième petit-fils le Duc d'Anjou sur le trône d'Espagne sous le nom de Philippe V. Immédiatement les principales puissances de l'Europe du nord, y compris l'Angleterre, déclare la guerre à Louis XIV et au nouveau roi