“Science grand format” : « Enquête sur l'île des Moaï », jeudi 7 janvier sur France 5

Jeudi 7 janvier à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de “Science grand format” qui proposera cette semaine une enquête sur l'île des Moaï.

Les Moaï sont des statues géantes figées pour l'éternité sur l'une des îles les plus isolées au monde : l'île de Pâques. Un petit bout de terre perdu dans l'immensité de l'océan Pacifique qui fascine autant les chercheurs que les visiteurs. Les fouilles récentes apportent un nouvel éclairage sur l'histoire de l'île : elles permettent de mieux comprendre la civilisation pascuanne et son évolution.

Pendant des siècles, les Rapanuis pensaient être les seuls êtres humains au monde. Mais en 1722, le jour du dimanche de Pâques, un navire hollandais repère l'île à l'horizon. Près de 50 ans plus tard, un autre navire débarque sur l'île. Mais les explorateurs découvrent une situation bien différente.

La quasi-totalité des Moaï a été renversée. Pourquoi ? Plusieurs théories s'affrontent à ce sujet. Elles vont de la guerre civile à la catastrophe écologique. Pour découvrir les secrets de l'île de Pâques, ce film propose de déconstruire virtuellement ces mystérieuses statues. Ces Moai disposés le long des côtes ont la tête surmontée de chignons de pierre rouge, des orbites creuses et regardent vers l'intérieur des terres. Leurs dos portent encore d'énigmatiques gravures à moitié effacées. À leurs pieds, les archéologues ont retrouvé des quantités d'ossements humains. Ces Moai sont l'une des clés pour comprendre l'apogée et la chute de cette incroyable culture insulaire. Les dernières campagnes de fouilles remettent en cause les hypothèses établies, et éclairent sur la fonction de ces statues et la raison de leur abandon.