“Science grand format” : « La grande aventure du France », jeudi 14 janvier sur France 5

A voir jeudi 14 janvier à 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « La grande aventure du France » de Caroline Hocquard réalisé par Olivier Hennegrave.

Le paquebot France. Six lettres lumineuses visibles à 16 km et deux cheminées emblématiques aux ailerons rouges et noirs. Une forme de « génie français ». C’est aussi les Trente Glorieuses, le luxe, le charme discret… Mais surtout, c’est un monstre de technologie.

Une méthode de montage révolutionnaire, des matériaux nouveaux pour la construction et la décoration, une technique de construction jamais vue, une propulsion novatrice, des innovations technologiques, un confort moderne… Le paquebot France, navire le plus long au monde, était un bateau-ambassadeur à la pointe de la technologie, qui montrait tous les savoir-faire de l’industrie française.

C’est aussi une genèse et une construction à l’histoire digne d’une saga : naissance houleuse, volonté d’indépendance industrielle, étendard technologique, fierté patriotique, primauté à la performance, rentabilité douteuse, abandon politique, fin piteuse…

Comment expliquer une telle ferveur pour une machine ? Peut-être parce que jamais avant lui, on n'avait pu traverser l’Atlantique avec autant de plaisir, de luxe et de sécurité.

Complètement novateur en son temps, le France a permis l’émergence de plusieurs technologies qui sont devenues les clés de voute de la construction navale, et qui font des géants des mers d’aujourd’hui ses héritiers.