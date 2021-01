“Les routes les plus dangereuses du monde”, nouvelle série documentaire sur W9 à partir du 3 février

Mercredi 3 février à 21:05, W9 vous proposera de découvrir une nouvelle série documentaire, “Les routes les plus dangereuses du monde”, présentée par Stéphane Carpentier.

Dans le monde, c’est plus d’1 300 000 personnes qui meurent chaque année sur les routes, soit une victime toutes les trente secondes. Carambolages, voitures réalisant plusieurs tonneaux, accidents à la chaîne, courses poursuites sur l’autoroute entre un chauffard roulant à plus de 200 km/h et la police… Découvrez des images chocs dans cette nouvelle série documentaire.

Des États-Unis, en passant par la Roumanie ou la Thaïlande retrouvez des automobilistes au comportement irresponsable qui provoquent souvent des accidents spectaculaires et malheureusement mortels. Des journalistes vont être au plus près de l’action avec les forces de l’ordre ou les secours de ces pays qui tentent de lutter contre le fléau de la mortalité sur les routes avec parfois des méthodes pas très orthodoxes !

Pour ce premier numéro, direction les États-Unis

Le massif des Rocheuses est une immense barrière montagneuse de 3 000 km, grande comme 3 fois les Alpes ! Il est traversé par l'Interstate 80 et 90, deux autoroutes qui relient l'ouest à l'est du pays.

Connues dans le monde entier pour ses paysages et ses parcs naturels, les Rocheuses se transforment en hiver en un vaste piège pour des millions d'automobilistes. Le froid, le blizzard et la neige créent des conditions de circulation parmi les plus extrêmes au monde.

Pour protéger les conducteurs, les autoroutes des Rocheuses ont leurs anges gardiens. Pendant deux mois, une équipe a suivi ces héros anonymes qui, chaque jour, sauvent des vies.

Parmi eux, Scott et l'équipe de la direction de l'équipement travaillent 24h/24 pour dégager la route et éviter des drames. Shannon, elle, est pompier volontaire et souvent la première à arriver sur les accidents les plus graves. Wayne dirige une entreprise de dépannage qui, depuis plus de 20 ans, vole au secours des conducteurs accidentés coincés dans le froid.

Mais quel est le quotidien de ces professionnels aguerris qui risquent leur vie au cœur des Rocheuses américaines ?