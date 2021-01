« Coraux, l'ultime métamorphose », samedi 16 janvier sur ARTE

Les vagues de chaleur déciment massivement les coraux. Mais certains d'entre eux résistent. Pour éviter un désastre écologique, des chercheurs veulent favoriser l'émergence de ces survivants. Une odyssée scientifique captivante à découvrir sur ARTE samedi 16 janvier à 22:40.

Le contraste entre les deux prises de vues est saisissant : en deux ans, la même parcelle sous-marine s'est métamorphosée. Les mille reflets irisés des coraux ont laissé place à la blancheur désolée d'un ossuaire.

Ce désastre, résultat de l'augmentation de la température des eaux de 2 °C, bouleverse la biologiste canadienne Julia Baum, qui coordonne l'inventaire des récifs de l'atoll de Kiritimati, dans le Pacifique Nord. "Le site n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été", déplore-t-elle.

Sur une île qui vit de la pêche, la disparition des coraux est catastrophique car la survie d'un tiers des espèces de poissons dépend d’eux. Essentiels à la vie sous-marine, et donc humaine, ces animaux minuscules se sont adaptés aux soubresauts de la planète, au cours de leurs millions d'années d'évolution. Mais l'accélération du réchauffement climatique, notamment entre 2014 et 2017, a eu raison de leur ténacité. Sous l'effet de la chaleur, ils blanchissent, puis meurent.

Nurserie sous-marine

En trente ans, la moitié des coraux de la planète a disparu. Mais certains d'entre eux résistent.

À Kiritimati, en Floride, à Hawaii ou en Australie, Su Rynard suit la course contre la montre d'une poignée de scientifiques : Julia Baum, la regrettée Ruth Gates, décédée durant le tournage, Greg Asner, Madeleine van Oppen, Andrew Baker et la Française Laetitia Hédouin. Ces chercheurs travaillent à "l'évolution assistée" en étudiant ces supercoraux et en favorisant leur émergence, avec l'espoir qu'ils pourront, à terme, revivifier des récifs abîmés. Cet interventionnisme peut interroger mais paraît justifié au regard de l'urgence.

D'une insolite nurserie sous-marine à la nappe rosée formée au cours d'une mémorable nuit de fécondation des coraux, ce documentaire aux images étonnantes restitue avec rigueur et émotion une odyssée scientifique aux enjeux écologiques colossaux.