« Wild : retour à la vie sauvage », nouvelle série documentaire sur RMC Découverte

A découvrir samedi 16 janvier à 21:05 sur RMC Découverte, « Wild : retour à la vie sauvage », une nouvelle série documentaire suit les aventures des Hines, une grande famille originaire de la banlieue texane, luttant contre leur société ultra-connectée.

Le père Brett Hines, ancien militaire, a passé une grande partie de sa vie en mission et loin de sa famille. Sa femme Wendy Hines, restait à la maison et s'occupait de leurs sept enfants.

Après de nombreuses années de service, Brett a réalisé à quel point ils étaient déconnectés du monde qui les entourait. Ils ont donc décidé de partir s’installer dans la région sauvage et isolée de l’Etat de Washington, afin de se créer un habitat autonome et hors réseaux, pour renouer des liens entre eux et avec la nature.

En utilisant les compétences et les techniques utilisées par Brett dans l'armée, la famille doit apprendre à chasser, et à assurer l'électricité et le chauffage pour survivre. Mais à l'approche de l'hiver, l'expérience militaire de Brett sera-t-elle suffisante pour leur permettre de survivre face aux conditions difficiles auxquelles ils doivent faire face ? Deviendront-ils une famille plus unie que jamais ?

écouvrez grâce à cette série documentaire inédite, la nouvelle vie hors réseaux de la famille Hines.