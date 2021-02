“Faites entrer l’accusé” : « Le gang des souris vertes », dimanche 7 février sur RMC Story

Dimanche 7 février à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 consacré à l'affaire du gang des souris vertes.

Entre 2003 et 2006, une bande de malfaiteurs a attaqué des banques et des convoyeurs de fonds dans les régions Rhône-Alpes et Poitou-Charentes.

Laurent Cocogne et Serge Quemin, deux beaux-frères, et leurs complices ont mis au point une recette astucieuse pour éviter que les billets soient maculés d’encre, ce qui leur a valu le surnom de « souris vertes ».

Acrobates, intelligents et non-violents, ces braqueurs sont arrêtés le 30 mars 2006 après une course poursuite avec les gendarmes dans les environs de Lyon.

En janvier 2010, leur procès se tient devant la cour d’assises du Rhône.