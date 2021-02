« La révolution du genre » : enquête de Martin Weill sur la transidentité, mardi 2 mars sur TMC

Martin WEILL est de retour sur TMC pour une nouvelle soirée-évènement le mardi 2 mars à 21:15 dont le thème sera consacrée à la révolution du genre.

Longtemps taboue ou caricaturée, la transidentité s’affiche aujourd’hui au grand jour, et bouscule bien des a priori. Et au-delà de la transidentité, c’est le modèle binaire « garçon/ fille » qui est aujourd’hui questionné. Selon une étude publiée l’an dernier, 22% des 18-30 ans se considèrent non binaires, ni totalement homme, ni totalement femme, et préfèrent voir le genre comme un spectre.

Rencontre avec Marie Cau, première maire transgenre élue en France, devenue un symbole pour beaucoup. Lilie, 8 ans, et Lilo, 15 ans, ont décidé de s’affranchir du regard des autres et d’entamer une transition. Nous les suivrons dans leur quotidien pour comprendre leurs parcours, les questions qu’elles se posent, et les difficultés qu’elles rencontrent.

Océan, réalisateur et comédien a filmé toutes les étapes de sa transition “Femme vers Homme”. Il nous livrera son regard sur cette révolution du genre. Et les artistes Bilal Hassani et Kiddy Smile nous expliqueront cette nouvelle manière d'appréhender leur identité, en jouant avec les codes du masculin et du féminin.

Des témoignages forts qui illustrent comment la transidentité suscite aujourd’hui encore la polémique, dans le débat politique, le corps médical, jusque dans les cours d’école.

